ВК «Quanysh» стал серебряным призёром чемпионата Казахстана

Серебряную медаль завоевал волейбольный клуб «Quanysh» впервые в своей истории на чемпионате Казахстана среди команд Национальной лиги. Чемпионом в этой борьбе стал усть-каменогорский «Алтай». С яркими достижениями петропавловских волейболисток поздравил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наши волейболистки с каждым годом повышают своё мастерство. В прошлом году они вошли в тройку сильнейших клубов страны. Желаю нашему клубу в следующем сезоне подняться на высшую ступень пьедестала. Поздравляю с победой!



Диана Салихова