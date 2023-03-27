В Рабочем поселке талыми водами подтопило 5 домов

Этот дом находится по адресу Жумабаева, 261. Оксана Сердобинцева вместе с семьей переехала сюда 6 лет назад. Через год она вместе с родными получила уведомление, что дом будут сносить, чтобы благоустроить территорию, прилегающую к новой школе. В 2022-м году появилась другая информация.

ОКСАНА СЕРДОБИНЦЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы обращались в акимат. По итогу нам сказали, что сносить не будут из-за того, что план школы развернули. С прошлого года началась такая ситуация. Нас топит, приезжают помпы и целый месяц мы в таком хаосе. У нас нет возможности куда-то съехать.

Оксана Сердобинцева объяснила, что из-за строительства школы и подготовки к сносу домов ливневки в этом районе убрали. Поэтому ее дом и снаружи, и внутри топит талыми водами. Мебель и полы отсырели. По словам Оксаны, на днях приезжали сотрудники городского акимата. Они пообещали женщине, что вызовут её для беседы. В Рабочем поселке по адресу Парижская Комунна, 28 похожая картина. Вода зашла в дом Людмилы Луценко. Женщина вместе с семьей переехала сюда два года назад. Она объяснила, что в прошлом году такого потопа здесь не было.

ЛЮДМИЛА ЛУЦЕНКО, жительница г.Петропавловска:

— Мы сразу, как в кочегарке увидели воду, мы стали в службы звонить. Спали мы не разуваясь, под несколькими одеялами. Мы не можем ни кушать сварить, ни чай согреть, потому что электричество, а в доме вода. У соседей такая же ситуация, тоже самое, затопило полностью.

Аварийные службы откачивают воду. У Людмилы Луценко есть возможность временно переехать в квартиру к детям, но она боится, что ее дом ограбят, если она оставит его без присмотра.

ЭЛЬМИРА САДВАКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Вода зашла в 5 домов. Они находятся в поселке Рабочий. По адресу улица Парижская Комунна, 8 марта, Суворова, Лермонтова. Так как ситуация ЧС на данный момент не объявлена, у нас не предусмотрена материальная помощь жителям подтопленных домов.

В городском акимате отметили, что большинство этих домов старой постройки, потому фундамент в них сильно просел. Кроме того…

ЭЛЬМИРА САДВАКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Есть несколько факторов, почему такая ситуация сложилась, но с 15 марта выпали обильные осадки превышающие декадную норму в 2 раза. Из-за этого пришлось технику перебросить на центральные улицы, чтобы прочистить магистральные улицы для передвижения автомобилей. Второе — это дожди, потом была минусовая температура, ливневые канализация и водопропускные трубы все промерзли. Это затрудняет работу. Плюс к этому жители некоторые закидывали мусором ливневые канализации.

Недобросовестные владельцы частных домов сбрасывают в ливневки золу, мусор, пищевые отходы. Это осложняет и сильно тормозит текущую работу коммунальщиков, последние несколько дней трудятся в круглосуточном режиме. По данным местных властей с 25 марта в Петропавловске с улиц, проезжей части и придворовых территорий было откачено 46 тыс кубометров воды. В единый ситуационный центр iKomek поступило почти 300 заявок. Каждая из них отрабатывается. Для выполнения заявок горожан сейчас трудятся около 90 специалистов, задействовано 50 единиц техники.

Дарья Пышмынцева