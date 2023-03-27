В Петропавловске прошли финальные игры по хоккею на кубок акима СКО

Финальные игры по хоккею с шайбой прошли в Петропавловске 25 марта. За кубок акима СКО боролись 4 команды. На лёд вышли хоккеисты из Петропавловска и района Магжана Жумабаева. Игра с первых минут выдалась довольно напряжённой. Соперники сильные, никто друг другу уступать не собирался. Каждый стремился первым открыть счёт. Но, не получилось. 1-ый период завершился со счётом 0:0.

Начался 2-ой период. На табло по нулям, но, несмотря на это, команды не падают духом, а наоборот, активизируются ещё больше и стремительно атакуют друг друга. Долгожданную шайбу хоккеистам удалось забить только на 12-й минуте. Первыми счёт открывают жумабаевцы.



Этого момента ждали долго и игроки, и болельщики.



— Недавно подошли, поэтому ничего сказать не могу. Сейчас посмотрим!

— Очень напряженная, интересная, наблюдаем, смотрим. Надеемся, перейдёт на нашу сторону.

Петропавловцы не отступают, а наоборот, нападают. Жумабаевцы отвечают соперникам тем же. Цель первых – ответить на забитую шайбу. И надо сказать, у них это получилось. Правда, на последней минуте 2-го периода. На табло – 1:1, ничья.

Выдался богатым на забитые шайбы 3-ий период. Команды друг другу нанесли несколько ответных ударов. Последний период завершился вничью – 3:3. Но, всё же победителя нужно определить. Жюри назначает штрафные броски. В итоге по буллитам победу одержала команда из Петропавловска.

АЛЕКСАНДР НИКИТЕНКО, капитан сборной г. Петропавловска:

— Все команды были достойны друг друга. Любая могла выиграть, но, получилось так, что выиграли мы. Победу считаю достойной. Мы за весь турнир не проиграли ни одной игры. Думаю, результат заслуженный.

2-ое место забрала команда района Магжана Жумабаева, 3-е – кызылжарцы. Напомню, турнир стартовал в декабре 2022-го. Всего в нём приняли участие 9 команд.

Алишер Ашимов