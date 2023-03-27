В русском драматическом театре им.Н.Погодина состоялась премьера комедии «Голодранцы и аристократы»

Такая необычная атмосфера царила в областном русском драматическом театре им.Н.Погодина в день премьеры новой постановки. Её приурочили к международному дню театра. Речь идет о комедии итальянского автора Эдуардо Скарпетти «Голодранцы и аристократы».



ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Мы готовились три месяца. Я надеюсь, что зритель посмеётся вместе с нами, потому что часто бывает, что сегодня ты — голодранец, завтра ты -аристократ. Это комедия с элементами фарса, она будет очень актёрская.

До начала премьерного спектакля руководитель областного управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов от имени главы региона поздравил с 75-летием Людмилу Лошакову. Сейчас ветеран сферы культуры трудится в театре заведующей музеем.

ЛЮДМИЛА ЛОШАКОВА, заведующая музеем областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Я в сфере культуры работаю ровно полвека. Для меня работа всегда была на первом месте.

Любовь к своему делу — это то, что объединяет всех работников русского драматического театра. В день премьеры они представили на суд зрителей легкую комедию, с итальянским настроением.

Продукты главные герои обсуждают неслучайно. По сюжету комедии члены двух итальянских семей перебиваются скромными заработками, поэтому голодают. Причем до такой степени, что еда начинает им мерещиться.



Отчаявшимся приходит на помощь обеспеченный маркиз. Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ нанимает голодранцев на роль своей родни. Вместе они отправляются в богатый дом.

Во второй части спектакля голодранцы и аристократы оказываются на одной сцене. Здесь начинаются переодевания, внезапные разоблачения, сатира. Сюжет закручивается постепенно. Вишенкой на торте становится яркая концовка спектакля. После нее зрительный зал взорвался аплодисментами.



— Весело, интересно.

— Интересный спектакль, красивые костюмы, игра актеров замечательная, хочется смотреть и смотреть, на самом деле. Комедия такой жанр, который накануне выходных поднимает настроение.

В приподнятом настроении зал покинули не только зрители, но и артисты. Дарья Отраднова работает в театре второй сезон. Девушка сыграла роль возлюбленной обеспеченного маркиза.

ДАРЬЯ ОТРАДНОВА, актриса областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

-Это была на данный момент, наверное, одна из самых интересных ролей. В процессе мне довелось даже поговорить с балериной, которая работает в Москве, у знать о тонкостях, о процессе репетиций. Важную роль в показе спектакля играет зритель, сегодня он зарядил нас колоссальной энергетикой.



Дарья Пышмынцева