В Казахстане построят новые досуговые и учебно-оздоровительные центры для детей и подростков

Вопросы организации творческого и интеллектуального досуга детей обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова.

“По поручению Президента в республике активизируется работа по созданию новых или реконструкции имеющихся в регионах объектов, где школьники могли бы творчески и интеллектуально совершенствоваться, учиться и отдыхать, с пользой проводить свободное время.

По данным Министерства просвещения РК, на сегодняшний день в стране функционирует 218 детских оздоровительных центров, 120 из них государственные, 98 – частные.

До 2027 года во всех областях будут организованы современные учебно-оздоровительные центры. Их появление значительно увеличит охват детей: в летних центрах ожидается прирост на 25% ежегодно (в 2022 году в них отдохнуло 178 тыс. детей), в круглогодичных – в общей сложности в 2 раза (в 2022 году их посетили 77 тыс. детей)” , – сообщается на сайте премьер-министра.

По итогам совещания с центральными и местными исполнительными органами было поручено утвердить Дорожную карту со сроками исполнения и принять меры по выделению земельных участков. Также необходимо в сжатые сроки разработать проектно-сметную документацию для строительства детских-оздоровительных центров и крупных объектов дополнительного образования, реконструкции или переформатирования имеющихся объектов.