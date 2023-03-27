Учителя лицея ЛОРД приняли участие в форуме Казахстанского педагогического клуба

17-19 марта в столице проходил форум Казахстанского педагогического клуба, организованный Русским домом в Астане. В нём приняли участие учителя из разных уголков страны, которые являются членами клуба. Петропавловск представляли педагоги областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей ЛОРД.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, учитель областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей ЛОРД, член Казахстанского педагогического клуба:

— В этом году был замечательный вебинар, который произвел на меня впечатление с директором президентской библиотеки России в Санкт-Петербурге. Директор библиотеки нам рассказывал о том, как мы можем найти материалы о Казахстане, которые оцифрованы и находятся в библиотеке президентской. Нам показали, какие есть фонды по РК. Любые события, которые мы хотим осветить, мы можем через Русский дом получить ссылку на эти материалы.

Помимо мастер-классов и вебинаров участники форума посетили выставку «ProСказку», ознакомились с программой «Амбассадоры русского языка» известного филолога, главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова. А ещё казахстанские педагоги познакомились с писателем Василием Авченко. В этом году он стал автором «Тотального диктанта». Этот проект стартовал в 2004 году в РФ и быстро стал популярным на международном уровне. Он призван поддержать интерес к языку, грамотности и проводится сейчас практически во всех странах СНГ. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

ЮЛИЯ ПЛЕСКАЦЕВИЧ, учитель областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей ЛОРД, член Казахстанского педагогического клуба:

— Диктант пишется всегда в одно время, чтобы исключить возможность списывания. Диктант пишется в условиях уважения к речи, культуре и участникам. Результаты диктанта не афишируются, только отличники награждаются публично. Мы в этом году участвуем впервые. Индивидуально мы участвовали раньше, на сайте «Тотального диктанта» есть возможность написать его онлайн. Мы будем проводить на 2 площадках — лицей ЛОРД и университет.

И это запланировано на начало апреля. Участвовать в проекте может любой желающий. Пока в Петропавловске планируют охватить школьников с 9 класса и студентов. Впрочем, учителя ЛОРДа вдохновляются на таких форумах и на другие мероприятия. Уже как 11 лет они организовывают читательскую конференцию, посвященную 9 мая. В этом году участников ждет новый формат. За отличную активность учителей ЛОРДа Петропавловска представители Русского дома дарят книги и картины учебному заведению, которые сегодня просвещают молодое поколение. В этот раз педагоги отметили для себя немало творческих задумок, которые со временем тоже реализуются.

Анастасия Кузнецова