Полицейские выявили в Петропавловске 39 магазинных краж с начала года

39 магазинных краж выявили полицейские в Петропавловске с начала года. В основном, с прилавков магазинов пропадают одежда, продукты питания и алкоголь. По словам стражей порядка, большая часть преступлений такого рода совершают лица, состоящие на наркологическом учёте. Всего с начала года полицейские зарегистрировали 201 кражу. Материалы по 10 фактам в настоящее время уже переданы в суд, 3 производства прекращены ввиду отсутствия состава преступления. По 6 фактам ведутся оперативно-розыскные, по остальным — следственные действия. Полицейские напоминают: согласно статье 187-й УК РК мелкое хищение наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей, это 245 040 тенге, либо исправительными работами в том же размере, так же привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, арестом на срок до 20 суток.

Алишер Ашимов