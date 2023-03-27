На ремонт улиц Петропавловска потратят около 5 млрд тенге

Аким области Айдарбек Сапаров ознакомился с состоянием улиц областного центра. Он посетил Рабочий поселок, где проживает около 4 тысяч человек. Состояние дорог здесь оставляет желать лучшего. К примеру, необходимо срочно провести капитальный ремонт улиц Панфилова, Украинской, Побелянского. Последний раз средний ремонт здесь проводился 5 лет назад. Сейчас дороги разбиты, образовались ямы. На полуразрушенных дорогах нет водостоков.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Провести капитальный ремонт двух основных магистральных улиц Рабочего поселка и средний ремонт остальных. Кроме того, необходимо установить водостоки.

Также Айдарбек Сапаров ознакомился с состоянием дорог в центре города. Это улицы Интернациональная, Абая, Жамбыла, Назарбаева, Пушкина. Посетил «Жас Өркен», 19 и 20 микрорайоны. Всего в этом году планируется привести в порядок 18 улиц. Кроме того, для снижения нагрузки на въезд в город некоторые улицы расширят.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю заместителям и акиму города Руслану Анбаеву, руководителю управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог провести соответствующие работы по всем 18 улицам. Необходимо отремонтировать 6 основных магистральных улиц. На улицах с заменой асфальтового покрытия необходимо провести средний ремонт.

Всего в этом году на ремонт 18 улиц Петропавловска потратят около 5 млрд тенге.

Айгерим Хамзина