Казачий ансамбль «Звонница-Наследие» получил два Гран-при на международном конкурсе

Казачий ансамбль «Звонница-Наследие» принял участие в международном многожанровом конкурсе «Жулдыз АРТ Казахстан». На суд жюри артисты представили две плясовые песни от младшего и среднего составов коллектива. Выступления судьи оценили по достоинству. В номинации «Народный вокал» ансамбль получил Гран-при. Ребятам вручили кубки, медали, грамоты и путевки на участие в международных конкурсах в Египте, Турции и Узбекистане.

ТАТЬЯНА УТЕЖАНОВА, художественный руководитель образцово-показательного вокально-хореографического казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Возили две плясовые песни: «Рукавички барановые» и «Во саду ли, в огороде». Эти номера отличались сочетанием хореографии и вокала. Также отмечены были наши красивые костюмы.

Диана Салихова