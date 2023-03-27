Городской турнир по баскетболу организовали активисты молодежного ресурсного центра

Городской турнир по баскетболу прошёл в Петропавловске. Его организовали стражи порядка и активисты молодёжного ресурсного центра. Главная цель — привить здоровый образ жизни молодому поколению. В соревнованиях приняли участие 6 команд. По словам участников, спорт помогает укрепить здоровье, развивает выносливость и повышает самооценку.

ИЛЬЯС ЖУКЕНОВ, участник команды «Basketball Bears»:

— Занимаюсь я уже давно. Хочется сказать, что наркотики — это зло. Не злоупотребляйте ими. Ваше будущее в ваших руках. Занимайтесь спортом. Занимайтесь хобби. Развивайтесь. Развивайтесь, как угодно. Движение — это жизнь.

Из 6-ти команд лучшими признали «Northkaz Basketball Bears». Второе место — у студентов Гуманитарно-технического колледжа, почетное третье забрала команда ветеранов спорта. Номинация «Мисс турнир» досталась самой юной зрительнице — 5-летней Айару Куанышбай. А «лучшим снайпером» стал Акан Рамазанов.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В первую очередь мы хотели через баскетбол обратить внимание других парней и девушек на одну из главных проблем человечества — проблему наркомании. Сегодня здесь присутствует очень много молодежи. Поэтому нам очень важно призывать их вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, показывать другие яркие стороны жизни. Также хочу обратиться к родителям: у нас в городе имеется много спортивных и творческих секций на бесплатной основе. Призываем вас занимать время своих детей полезным и правильным досугом.

Всего с начала года полицейские выявили 62 наркоправонарушения, из них более 20 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере и 15 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъяли свыше 22 килограммов различных наркотических средств, в том числе более 535 гаммов синтетических наркотиков. С начала года проведено свыше 100 антинаркотических мероприятий. Данная работа будет активизирована в течение года.

Алишер Ашимов