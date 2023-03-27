Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 26.03.2023

Главные темы этого выпуска итоговой программы:

-Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов прошли в РК

-Предварительная явка на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов составила 54,19%

-В Мажилисе Парламента РК будут представлены шесть политический партий

-По одномандатным округам от СКО место в мажилисе получил Еркебулан Мамбетов

-Итоги выборов депутатов Петропавловского городского маслихата

-В Северо-Казахстанской областном маслихате будут представлены 4 партии

-В СКО в областной маслихат по одномандатным округам прошли 15 человек

-Выборы стали достойным продолжением масштабных перемен – Президент

-Международные наблюдали дали оценку выборам депутатов Мажилиса и маслихатов РК

-Казахстанцы отметили Наурыз

-22 марта Наурыз отпраздновали на центральной площади Петропавловска

-Петропавловцы праздновали Наурыз во дворах и у торговых центров

-В СКО Наурыз с размахом отпраздновали в районах

-Президент РК поздравил всех мусульман со священным месяцем Рамазан

-Для верующих Рамазан — это время очищения тела и души