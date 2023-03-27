Евгений Павлов выиграл девятый бой на профи-ринге в Мексике

Спортсмен из Петропавловска Евгений Павлов одержал очередную победу на вечере бокса в Мексике. Для 23-летнего парня это был девятый бой на профессиональном ринге. На этот раз он противостоял мексиканскому боксёру Хуану Карлосу Мирелесу. Бой был запланирован на 8 раундов, но завершился в пользу Евгения нокаутом уже во втором раунде. Эта победа стала девятой в девяти боях, семь из этих поединков он выиграл досрочно.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ, профессиональный боксёр, обладатель пояса WBA International:

— Что хочу сказать по поводу боя. У нас хорошо прошла подготовка. Мы готовились в одном зале с Саулем Канело Альваресом. Примерно где-то месяц, наверное. До этого еще проходили сборы в Алматы, боевые спарринги. Перед этим боем подготовка у нас была отличная. Собственно благодаря такой подготовке у нас такой вот результат.



Камилла Карим