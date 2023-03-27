Детский театр «Толагай» представил спектакль на острую социальную тему

Семейные трудности — одна из обсуждаемых проблем в обществе. На эту тему построен основной сюжет произведения Алимбека Оразбекова «Яблоко от яблони». В драме, наполненной жизненными ситуациями и невзгодами, описывается судьба одной семьи. Режиссёр-постановщик драматического произведения — Даурен Тойбазаров.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, руководитель детского театра «Толагай»:

— Этот спектакль — один из самых востребованных среди наших зрителей. Я считаю, что это очень помогает молодому поколению расти, воспитывать и развивать актерское мастерство. Спектакль очень поучительный. Мы думаем, что тот, кто смотрит этот спектакль, вспоминает своих родителей.

К постановке коллектив готовился в течение полутора месяцев. Примечательно, что пожилую женщину в этом спектакле играет подросток 13-ти лет. Похвально, что дети школьного возраста очень хорошо справляются с такими сложными ролями, говорит режиссёр. Среди юных талантов — Камила Базарова. Актриса с большим мастерством сыграла роль матери.

КАМИЛА БАЗАРОВА, актриса:

— Основная цель этого спектакля — дать пример современной молодежи и современному обществу. Научить ценить близких, семью. Напомнить, что отношения в семье должны строиться на взаимопонимании и взаимоуважении.

Детскому театру «Толагай» уже почти 5 лет. Сейчас в его репертуаре 7 произведений. Из них 4 поставлены для взрослых, 3 — для детей.

Диана Салихова