7 призовых мест привезли школьники СКО с республиканской олимпиады

На перроне железнодорожного вокзала сегодня шумно и весело. Здесь ждут победителей республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам естественно-математического направления.

Олимпиада проходила с 20-25 марта в Шымкенте. Участвовали ребята из городских и районных школ. Нурай Бакеева учится в лицее-интернате «Білім-Инновация». Она заняла 3 место по географии.

НУРАЙ БАКЕЕВА, учащаяся областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одарённых детей:

— Я участвовала в прошлом году, но не заняла место. И я надеюсь, что на следующий год возьму золото. Довольно сложно было, так как это республиканская олимпиада, и уровень должен соответствовать.

Эта олимпиада проходит каждый год. В этот раз нашу область представляли 30 школьников. 7 из них приехали с призовыми местами. В общей копилке наград — 3 серебряных и 4 бронзовых медалей.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий:

— На сегодня побед больше, если сравнивать с прошлым годом. У нас стало больше призовых вторых мест. Серик Олжас из Тайыншинской школы №1 получил по географии второе место и получил грант на поступление в Павлодарский государственный университет.

Победителей наградили также и ценными призами.

Камилла Карим