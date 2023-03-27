100 млн саженцев планируют высадить в СКО за 5 лет

За 5 лет в СК планируют высадить 100 млн саженцев на 20 тысячах га. Уже в прошлом году леса области пополнили почти 7 млн сеянцев. На эту работу в 2022 году дополнительно выделили 130 млн тенге, чтобы закупить спецтехнику и оборудование. Приобретают их и для защиты лесов от пожаров. Но, несмотря на принятые меры, в прошлом году было 368 возгораний. 34 из них перешли в крупные лесные пожары, огонь уничтожил свыше 1300 га насаждений.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Выявлено всего лишь 2 виновника возникновения пожаров. За нарушения правил пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 49 нарушителей, на которых наложены штрафы в сумме 1 млн тенге. С начала 2022 года лесной охраной выявлено 166 нарушений природоохранного законодательства. Наложено административных штрафов на сумму 3 млн тенге.

Доложили на коллегии и о планах по развитию рыболовства. К 2030 году в СК планируют выращивать до 10 тысяч тонн товарной рыбы. Для сравнения, в прошлом году было меньше тысячи тонны. Половина ушла на экспорт.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Развитию рыбного хозяйства способствуют финансовые вложения природопользователей. Так, в 2022 году на ведение рыбного хозяйства затрачено более 315 млн тенге. Зарыблено 234 водоема на сумму более 176 млн. тенге. Всего в водоемы области запущено 128 млн штук рыбопосадочного материала. В области имеется 16 горько-соленых водоемов, в которых обитает артемия салина, 3 из них закреплены за субъектами рыбного хозяйства для добычи цист артемии.

А в селе Подгорном Кызылжарского района к 2025 году построят рыбоводный форелевый комплекс мощностью до 60 тонн продукции в год. Хозяйство по выращиванию форели появится и в Мамлютском районе. Затронули на коллегии и проблемы экологии. Это несанкционированные свалки и вредные выбросы в атмосферу.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— За 2022 год исполнены основные мероприятия. Завершена установка 50 котлов, работающих на биомассе. Разработан и утвержден план мероприятий по увеличению площади зеленых насаждений на землях населенных пунктов, снижены эмиссий в окружающую среду на 295 тонны за счет ремонта на ПТЭЦ-2. Снижено потребление угля на 22 тысячи тонны.

На 278 тонн удалось уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. А на 2 предприятиях внедрили оборотное водоснабжение.

Айгерим Хамзина