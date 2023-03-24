На новый депутатский состав североказахстанцы возлагают большие надежды

Новая веха начинается в политических преобразованиях Казахстана. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в поздравлении народа с Наурызом. С этим мнением согласна и директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— На основании тех дополнений и изменений в Конституции мы сегодня видим, что у нас начинаются политические преобразования. Это 5%-ный порог, по которому прошли новые партии в Парламент. Похвально, что в этом году прошли руководители филиалов районных архивов. Это отрадно, что они ведут общественную работу.

На новый депутатский состав казахстанцы возлагают большие надежды. Заслуженный профессор местной альма-матер Анатолий Плешаков надеется, что народные избранники будут выполнять то, что обещали народу в своих предвыборных программах.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, заслуженный профессор Kozybayev University:

— Если будут постоянно выдвигать эти вопросы, ставить в Мажилисе, в Правительстве, может быть и будет сдвиг. Прежде чем идти голосовать, нужно посмотреть, за кого. А не просто прийти эти бумажки бросить или выбросить. Надо посмотреть за кого, у кого какая платформа. Выборы — это мой голос, это моё мнение. И так или иначе, когда будет новое правительство, они будут видеть, за какие мнения голосовали те или иные люди.

В выборах активное участие приняла молодёжь. Это правильно, считает Анатолий Плешаков. Сегодня молодое поколение должно уделять особое внимание политике и развитию своей страны.

Диана Салихова