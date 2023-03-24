Доработки в новые формы управления жилыми домами обсудили за круглым столом в СЦК

В Казахстане с 1 июля прекратят свою работу кооперативы собственников квартир. Им на смену придут объединения собственников имущества и простые товарищества. Переход на ОСИ и ПТ уже сделали жильцы 97% многоэтажек страны. Новые формы управления жилыми домами требуют доработок, считает управляющий директор профильного акционерного общества Маргулан Абдыкаримов. Он привел в пример малоквартирные жилые дома.

МАРГУЛАН АБДЫКАРИМОВ, управляющий директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»:

— В РК насчитывается порядка 10 тысяч малоквартирных жилых домов с количеством квартир до 16. В них сборы осуществляются одним инициативным человеком для срочных работ, с согласия жильцов осуществляются целевые взносы, ввиду малого количества квартир дополнительные затраты на деятельность юридического лица, создание ПТ или ОСИ в данных МЖД показало свою нецелесообразность. В этой связи предлагается дополнительно дать новую форму управления непосредственно совместного участия собственников.

Такая норма в законе до 2019 года была, скачал Маргулан Абдыкаримов. При этом он отметил, что переходить от КСК к ОСИ или ПТ жителям малоквартирных домов никто не запрещает. Эксперт добавил, что избрание председателя объединения собственников имущества в многоэтажках тоже проходит с трудностями. Еще сложнее дела обстоят с решениями на собраниях вопросов финансового характера.

МАРГУЛАН АБДЫКАРИМОВ, управляющий директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»:

— По действующему закону о жилищных отношениях на собрании должны участвовать 2/3 жителей МЖД, которые должны проголосовать «за». Т.е. если это 100 квартирный дом, то 67 человек должны прийти на собрание и проголосовать за вопросы финансового характера. Поэтому законом предлагается уменьшить данный кворум до большинства, т.е. для решения вопросов финансового характера будет достаточно кворума 51%. Столько человек должны быть на собрании и проголосовать «за».

По словам Маргулана Абдыкаримова, такие голоса жильцы со скрипом отдают, когда речь заходит о дорогостоящих ремонтах в жилых домах. Самые частые скандалы происходят из-за замены лифтов, подчеркнул эксперт. В Петропавловске такие прецеденты тоже были. Сейчас разрабатывается норма, благодаря которой жильцы внутри одного подъезда смогут решить, менять им лифт или достаточно будет его отремонтировать.

Дарья Пышмынцева