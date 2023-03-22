Наурыз с размахом отпраздновали в районе Шал акына

Наурыз с размахом празднуют и в районе Шал акына. На центральной площади города Сергеевки для гостей главного весеннего праздника поставили юрты. Здесь же любой желающий мог приобрести угощения. Кроме того, для жителей района подготовили театрализованную программу и праздничный концерт. Организаторы праздника не забыли и о самых маленьких его гостях. Для детей организовали игры и спортивные состязания. Жители района Шал акына наслаждались праздником, поздравляли друг друга, пели и танцевали, снимали фото и видео на память.

Айгерим Хамзина