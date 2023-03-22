22 марта Наурыз отпраздновали на центральной площади Петропавловска

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 22 марта Наурыз отпраздновали на центральной площади. Для горожан и гостей областного центра подготовили насыщенную и разнообразную программу. Давайте вместе окунемся в атмосферу настоящего праздника.

Кыдыр ата — мифический дух Наурыза, символ новой жизни, обновления и долголетия. Он поприветствовал гостей праздника. На него, кстати, собралось очень много людей. Кто-то пришел на площадь с родными, некоторые с друзьями. Горожане обменивались поздравлениями, говорили друг другу тёплые слова.

— Всего самого самого хорошего. Благополучия всем, всем семьям.

— Всем здоровья, счастья, долголетия, дружбы, удачи, успехов.

— Всех поздравляю с Наурызом.

Праздничного настроения добавляла погода. Солнце светило ярко и согревало гостей праздника. Развлечения на нем могли найти не только взрослые, но и дети. В этой юрте, например, для мальчишек и девчонок приготовили игры, загадки и небольшой квест на знание традиций и особенностей празднования Наурыза.

В этой же юрте ребята могли поиграть в асыки или тогыз кумалак. Национальные развлечения для людей постарше на центральной площади тоже были. Мужчины мерились силой в состязание «Жілік сындыру». Задача — замотанным в ткань кулаком разбить кость животного, лежащую на топоре. Определить победителя удалось не сразу.

САБИТ ТАККОЖИН, житель с.Амангельды, Жамбылский район:

— Всех поздравляю с Наурызом. Второй год подряд приезжаю в город проверить свои силы. Уже дважды выигрывал. Я считаю, что нет никакого секрета. Важна сила и желание победить.

Не все пришли на праздник за победой. Большинство людей просто хорошо проводили время, покупали угощения и подарки для близких. Их можно было выбрать на выставке ремесленников. У этого прилавка с изделиями для украшения дома было больше всего покупателей.

КАМАР ЖУМАТОВА, работница ИП:

— Для казахов важно знать имена предков по мужской линии до седьмого колена. Поэтому это изделие у нас заказывают чаще всего. Кто-то берет на подарок, некоторые покупают для себя. Такое изделие отлично украсит и дополнит любой дом. Наши мастера делают его на специальных станках за несколько дней.

На выставке ремесленников на центральной площади были представлены разные товары. В том числе домашний текстиль ручной работы.

Дарья Пышмынцева