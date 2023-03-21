Наурыз коже и баурсаками угощали гостей в средней школе №42 в Наурыз мейрамы

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «Средняя школа №42 сегодня принимает много гостей. На столах вкусные угощения, которые готовили учителя и родители. Тут и баурсаки, и пироги, и традиционный наурыз коже. Попробовать здесь можно национальные блюда разных народов».

Здесь собрались представители сразу четырёх школ: 42-й, 44-й, 31-й и 27-й.

АЛИЯ КАРИМОВА:

— Моя дочь ходит в эту школу. Мы, родители, в честь праздника накрыли дастархан. Приготовили Наурыз коже, испекли баурсаки, барамышки. Всё по казахским традициям. Хотели порадовать народ. Каждый по своему желанию готовил. Нас 12 родителей.

Угощения разбирают — не успеваешь глазом моргнуть. Особенно полюбились жителям Наурыз коже и баурсаки.

— Праздник хороший. Красиво поют, настроение хорошее. Вкусные баурсаки, чай вкусный.

— Очень весело, празднично. Много людей. Прекрасная погода. Дружба народов Казахстана. Пусть все будет хорошо у всех.

— Все очень нравится. Мнгог очего есть. Угостился баурсаками. Сейчас дома будем с семьей праздновать.

Представители ассамблеи народа Казахстана и городского дома культуры приготовили яркие выступления и интересные игры.

БЕКАЙДАР ШАЛАХАЕВ, директор средней школы №42:

— Сегодня у нас проводятся разные национальныен игры. В первую очередь казахского народа, а также других народов. Спортивные игры и другие. Будут различные интересные конкурсы. Для победителей состязаний у нас приготовлены кубки, грамоты и различные подарки. Хочу поздравить с таким весенним праздником Наурыз мейрамы. Хочу пожелать здоровья всем, пусть в каждом доме будет достаток. Нашей стране мира и согласия, благополучия.

На выставке поделок можно было увидеть творческие работы школьников.

Диана Салихова