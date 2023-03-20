Главный весенний праздник Наурыз отпраздновали в женской колонии. Осуждённые сами подготовили программу мероприятия. Олеся Шовкомуд была ведущей. В учреждении она находится 6-й год.

ОЛЕСЯ ШОВКОМУД, осуждённая учреждения № 50 ДУИС СКО:

— Готовились к данному мероприятию в течение трёх недель. Сами изготавливали себе костюмы. Все были задействованы, помогали в оформлении.

Осуждённые вместе украсили зал, выбрали обычаи и традиции разных народов, которые показывали на сцене. В учреждении стараются отмечать все праздники.

КАЙРАТ АЙСАКОВ, заместитель начальника учреждения № 50 ДУИС СКО:

— На сегодня у нас находятся более 200 осуждённых, 150-170 активно принимают участие для получения поощрений. Кто-то у нас песни поет, участвует в сценках. Многие занимаются пошивом вещей, участвуют в подготовке мероприятий.

В честь весеннего праздника преобразился и плац учреждения. Здесь установили юрты и алтыбакан, сделали площадку для национальных и спортивных игр.



Дарья Пышмынцева