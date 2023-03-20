В Петропавловске наградили более 50 номинантов V республиканского конкурса «Караван доброты»

В Петропавловске чествуют тех, кто ежедневно вносит свой вклад в укрепление нравственных ценностей — доброты, милосердия, гуманизма. На V республиканский конкурс «Караван доброты» подали заявки 52 североказахстанца. Один из них — Жанат Есенгельдинов. Он удостоился чести получить почетную грамоту на V республиканском слёте конкурса «Караван доброты» в Астане. Житель города Тайынши уже дважды является лауреатом в номинации «Батыл жүрек». 52-летний мужчина — безвозмездный донор крови с более чем 30-летним стажем.

ЖАНАТ ЕСЕНГЕЛЬДИНОВ, лауреат конкурса «Караван доброты»:

— Впервые донором стал в 1988 году, мне тогда было 18 лет и вот в 90-е годы было небольшое затишье, а с 2004 года я уже на постоянной основе являюсь донором в программе «Инфодонор СКО» и на сегодня являюсь почетным донором СКО. Я сам являюсь учителем биологии и географии, поэтому знаю о составе крови, о плазме, об обновлении организма. Хочу призвать всю молодежь, всех людей быть неравнодушными, становитесь донорами, спасайте жизни!

Сегодня награждают не только взрослых благотворителей, но и героев помладше. 10-летний Галымжан Тирижанов стал лауреатом конкурса в номинации «Бала журегі». Он создал группу добряков, которые ухаживают за кошками.

ГАЛЫМЖАН ТИРИЖАНОВ, лауреат конкурса «Караван доброты»:

— Я увидел, что дворовым кошкам нечего есть, поэтому я подумал, что надо им помочь. Мне нравится ухаживать за кошками, делать группы, убежища для наших котов, потому что я люблю кошек и вообще животных. В будущем я сделаю приют и буду отдавать их в хорошие руки, чтобы другие люди ухаживали за ними.

Организатором торжественного вечера выступила областная Ассоциация деловых женщин. Конкурс проводится по 7 номинациям. Награждают тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций, помощью родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и другое.

АЙГУЛЬ ШОКАЕВА, резидент Ассоциации деловых женщин по СКО:

— Сегодня Ассоциация деловых женщин чествует каждого номинанта нашего конкурса «Караван доброты» , который приурочен к прекрасному весеннему празднику Наурыз.

Вечер украсили музыкальные выступления артистов.

Анастасия Кузнецова