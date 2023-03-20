Свыше 800 административных правонарушений выявили полицейские во время ОПМ «Правопорядок»

Свыше 800 административных правонарушений выявили полицейские во время операции «Правопорядок». Стражи порядка обнаружили два факта незаконного хранения незарегистрированного оружия. Был случай добровольной сдачи боеприпасов. На экспертизу направлены 7 единиц малокалиберного оружия. В ходе ОПМ полицейские проверяли лиц, состоящих на учете. Выявили 12 нарушений режима условно-досрочного освобождения и 11 нарушений особых требований, предъявляемых судом в отношении семейных дебоширов.

Кроме того, зафиксировали 34 случая противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. Задержаны 16 человек, находящихся в розыске, и 4 человека за употребление наркотиков. За два дня ОПМ полицейские остановили 6 нетрезвых водителей, 54 человека отправили в областной центр временной адаптации и интоксикации. Они распивали спиртное в общественных местах.

Дарья Пышмынцева