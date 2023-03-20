Суд апелляционной инстанции поставил точку в деле экс-директора ТОО «Жаркын-СК»

Апелляционная коллегия Северо-Казахстанского областного суда заново рассмотрела дело экс-директора ТОО «Жаркын-СК» Бейбита Молдашева. Предприниматель несколько лет назад незаконно заложил в Аграрную кредитную корпорацию 42 тысячи гектаров земли, принадлежащих почти 800 жителям 5 сел Айыртауского района, и получил кредит в 600 млн тенге. В декабре прошлого года приговором Петропавловского суда за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предпринимателю было назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. 20 марта суд апелляционной инстанции повторно рассмотрел действия Бейбита Молдашева, переквалифицировал их и применил другую статью.

ЕРБАР КАЛИЕВ, судья Северо-Казахстанского областного суда:

— Получение руководителем организации кредита путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений. Статья 219 относится к категории небольшой тяжести, мы обязаны были применить закон об амнистии, в связи с 30-летием Независимости РК. У Молдашева не было намерений обманывать АКК, мы не можем говорить о наличии состава мошенничества. Если бы он имел намерение получить кредит и скрыться, закрыть свои предприятия, личность подменить, тогда мы могли бы говорить о мошенничестве. На сегодня он вернул 480 млн, имущество на 180 млн оно остается в качестве арестованного.

Суд назначил Молдашеву наказание в виде одного года ограничения свободы. Апелляционное постановление вступило в законную силу. Вместе с тем, прокуратура области намерена выступить с кассационным ходатайством, чтобы отменить его и вернуть приговор суда первой инстанции.

Дарья Пышмынцева

