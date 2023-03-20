С 2023 года казахстанцы старше 50 лет могут участвовать в проекте «Серебряный возраст»

Трудоустроиться казахстанцам предпенсионного возраста стало проще благодаря национальному проекту «Серебряный возраст». Он стартовал в прошлом году. С 2023 года в проекте произошли изменения.

ИРИНА МУЛЬДИНОВА, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Принять участие могут безработные лица старше 50 лет. Теперь они имеют возможность трудоустроиться наравне с молодыми людьми. Увеличился срок участия — с 12 месяцев до 3 лет. После завершения срока участия в проекте работодатель должен трудоустроить безработного сроком не менее года. А лицо предпенсионного возраста — до выхода на пенсию.

Наталья Толстенко — одна из тех, кто воспользовалась проектом и успешно трудоустроилась. Со 2 марта приступила к обязанностям специалиста канцелярии у частного судебного исполнителя. Женщине 55 лет, по образованию — учитель математики. Работала программистом, последние 15 лет трудилась в нотариусе. Во время пандемии осталась без работы.

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЕНКО:

— В центре занятости мне предложили по программе «Серебряный возраст» трудоустроиться. Предложили профессию, похожую на мою, ту, которой мне нравится заниматься. Я с удовольствием согласилась и очень благодарна. Зарплата меня устраивает и компенсация тоже. Спасибо государству.

Этот проект выгоден как для безработного, так и для работодателя. Безработным гражданам оказывается содействие в трудоустройстве, а работодателю субсидируется заработная плата из бюджета от 60 до 70% от установленного размера заработной платы трудоустроенных участников проекта. Но не более 30 МРП, что составляет 103 500 тенге.

ИРИНА МУЛЬДИНОВА, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Безработные, желающие участвовать в активных мерах содействия занятости, в том числе в проекте «Серебряный возраст», могут обратиться за консультацией в Центр занятости населения по месту жительства, либо ознакомиться на портале «Электронная биржа труда». Также приглашаем работодателей принять участие и создать временные рабочие места при поддержке государства. Для этого необходимо подать заявку через личный кабинет на Электронной бирже труда.

С начала реализации проекта в СКО трудоустроили более 200 человек.

Анастасия Кузнецова