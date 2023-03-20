Праздник для детей, оставшихся без попечения родителей, организовали полицейские

Полицейские навестили воспитанников Центра поддержки детей с.Полудино. Здесь воспитываются более 50 ребят. Шефствует над ними первичная ветеранская организация сотрудников административной полиции. Стражи правопорядка, действующие и вышедшие в отставку, поддерживают детей, приезжают на праздники, помогают привить им чувство патриотизма. Накануне Наурыза они выступили с концертом, исполнили песни на двух языках. Не остались в стороне от благотворительной акции и общественники: активисты ОО «Счастливые глаза» подготовили праздничные угощения. В свою очередь, ребята отблагодарили гостей концертной программой. Педагоги отмечают, что поддержка полицейских многое значит для детей, лишённых родительской заботы.



Диана Салихова