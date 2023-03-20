Наурыз мейрамы отметили в ТОО «Петропавловский электротехнический завод»

Наурыз мейрамы отмечает сегодня Петропавловский электротехнический завод. Завершив свой короткий рабочий день, более 160 сотрудников предприятия собрались вместе, чтобы в тёплой и дружеской атмосфере встретить праздник. Первым делом, конечно же, спортивные состязания. Рабочие соревнуются в армрестлинге и перетягивании каната.

Наряду с мужчинами активное участие в состязаниях принимают и представительницы прекрасного пола. Несмотря на то, что идёт соперничество, все поддерживают друг друга. Коллектив здесь сплочённый. Канат Муканов на заводе работает 2 года. Говорит, такие праздники на предприятии проводят ежегодно.

КАНАТ МУКАНОВ, оператор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Коллектив поздравляю с весенним праздником. Приятно, что здесь проводят такие соревнования. 3 место занял. Рад, конечно, но, главное участие, а не победа.

Сплочённость и коллективный дух на предприятии стараются не только поддерживать, но и укреплять. Здесь проводят различные мастер-классы, тренинги и соревнования. К примеру, 19 марта прошёл турнир по футзалу.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, председатель правления ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— 6 команд участвовали, есть 3 победителя. Имеются призовые фонды. Сегодня сотрудники перетягивают канат. Помимо этого проводим армрестлинг среди мужчин и женщин. Есть победители.

Их наградили во время праздничного дастархана. После ребята смогли за круглым столом провести вместе время в сопровождении домбры и национальных песен.

Такое времяпровождение помогает развеяться и настроиться на рабочий лад, признаются сотрудники. В этом году здесь планируют собрать трансформаторы на 10 млрд тенге.

Алишер Ашимов