Интернет — аферисты придумали новый способ обманывать пенсионеров. Одной из жертв мошенников стала 67-летняя жительница Петропавловска. Ей позвонила якобы юрист из департамента юстиции и спросила, выписывала ли пенсионерка лекарство от давления. Получив утвердительный ответ, аферистка сообщила, что якобы разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат, и всем, кто им пользовался, положена крупная компенсация. После пенсионерке звонили «финансист» и «казначей». Все они убедили женщину в необходимости оплатить «страховку», «верификацию» и «транзакцию». Горожанка использовала все свои личные накопления, заняла деньги у знакомых и перечислила в общей сложности свыше полумиллиона тенге. Но и этого злоумышленникам было мало, потребовали ещё 310 тысяч. К счастью, подруга потерпевшей, у которой та хотела занять деньги, «раскусила» мошенников и обратилась в полицию. Идёт расследование.



Айгерим Хамзина