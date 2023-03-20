Активисты областной ассамблеи сыграли в тогыз кумалак

В одну из древнейших казахских национальных игр сыграли в областной ассамблее народа Казахстана. В канун Наурыза её организовали активисты общественного объединения «Ассамблея жастары».

Участников -10. Перед началом турнира они рассказывали друг другу, почему увлеклись этой игрой.

АДЕМИ АМАНГЕЛЬДЫ, член СКОФ РОО «Ассамблея жастары»:

— В начале игры у каждого игрока в девяти лунках лежит по девять камешков в каждой. И наша задача — собрать как можно больше камешков в свой казан. Игра эта на смекалку, логику, и, конечно, терпение. Мой учитель научил меня играть в тогыз кумалак. И я уже занимала различные призовые места.

Тогыз кумалак набирает всю большую популярность среди мололежи. Ведь через игру молодое поколоние изучает обычаи и традиции своих предков. А ещё игра развивает математическое мышление и выдержку. Тут много тонкостей, которые постоянно нужно держать в голове, говорит Дарига Смаилова.

ДАРИГА СМАИЛОВА, председатель СКОФ РОО «Ассамблея жастары»:

— Игра считается одной из традиционныхх. Национальные игры нужно проводить чаще среди молодежи. Наше мероприятие направлено на обучение именно молодых тогыз кумалаку.

По итогу всем участникам вручили благодарственные письма.

Камилла Карим