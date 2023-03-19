Жители села Вагулино активно участвуют в выборах

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Мы находимся в 45 км от областного центра в селе Вагулино Кызылжарского района. Традиционно жители этого села показывают высокую явку избирателей — 95-96%. Эти выборы не стали исключением. Время 12 часов, а проголосовало уже 50%.

Многие на выборы приходят семьями. Например, супруги Любовь и Александр Лавровы. Они воспитали 3 детей и 4 внуков. Вместе прожили уже 43 года. Большую часть в селе Вагулино.

ЛЮБОВЬ ЛАВРОВА, жительница с.Вагулино, Кызылжарский район:

— Настроение хорошее. Чтобы всё было хорошо в Казахстане. Встречи были, в газете программу прочитали. Так что знакомы со всеми. Сделали свой выбор перед тем, как прийти.

Ответственно подошёл к голосованию и 11-классник Владислав Франц. С помощью интернета изучил предвыборные программы всех кандидатов.

ВЛАДИСЛАВ ФРАНЦ, житель с.Вагулино, Кызылжарский район:

— Я рад тому, что голосую. Ждал этого момента. Придя сюда, я уже точно знал, за кого отдам свой голос.

А вот для Нины Астапчук это голосование далеко не первое. Сельчанка гордится тем, что с 18 лет не пропустила ни одни выборы. Депутаты должны быть ближе к народу, а главное, выполнить свои предвыборные обещания, считает пенсионерка.

НИНА АСТАПЧУК, жительница с.Вагулино, Кызылжарский район:

— Надо свой голос отдать тому, на кого надеешься, кто будет работать, чтобы нам жилось легче. Надеемся, что что-то изменится, чтобы больше внимания на село обращали, чтобы полегче было жить на селе. Всё равно ещё тяжеловато.

Большинство жителей Вагулино ждут изменений именно в селе. Говорят, большую ставку делают на районных и областных депутатов. Особенно в вопросе ремонта дорог, в том числе внутрипоселковых. Волнует сельчан и ряд других вопросов.

ЕЛЕНА ЛАХТИНА, жительница с.Вагулино, Кызылжарский район:

— Надеемся, что зарплаты поднимут. Село у нас развивается, надеемся, что и в спорте развитие будет. Транспорт тоже. У нас «ГАЗель» ходит и автобус только один. Остановку можно поставить в центре, потому бывает холодно и дожди. Пенсионеры и дети стоят. Будем надеяться, что сделают что-то, раз мы за них голосуем.

Для тех, кто пришёл на выборы, приготовили выпечку и угощения, а на входе можно было приобрести продукцию стабфонда по низкой цене. Участок будет работать до 20.00 вечера. Всё это время за процедурой голосования следят независимые наблюдатели.

ЭЛЛИНА КОЛЕСНИКОВА, наблюдатель:

— Нарушений не было. Все проходит спокойно. Люди приходят, активно голосуют. Всем все разъясняем, подсказываем.

Наплыв голосующих был после обеда. В это время обычно приходит молодёжь. Люди старшего поколения голосуют чаще всего утром.

ЛЮДМИЛА ТЕРЕХОВА, председатель комиссии избирательного участка №278, Кызылжарский район:

— Очень активно шло население с 10 до 11 часов. На избирательном участке №278 всего 429 избирателей. 3 человека у нас на участке впервые голосующие. 8 человек по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок. Члены комиссии поедут к ним лично, чтобы каждый смог отдать свой голос.

В их числе 96-летняя Разия Табулдинова. Бюллетени и урну привезли к ней домой, родные помогают с заполнением документов. Во время Великой Отечественной войны Разия Табулдинова подростком была среди тех, кто ковал победу в тылу. Говорит, для неё главное — мирное небо. У неё 7 детей, 12 внуков и 15 правнуков. Для них Разия апа — пример активной гражданской позиции.

Айгерим Хамзина