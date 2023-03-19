За первые три часа на избирательном участке №203 города Булаево проголосовали 183 избирателя

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— А это избирательный участок №203 города Булаево. За первые три часа свой выбор здесь уже сделали 17% избирателей.

Наблюдатели говорят, люди идут голосовать очень активно с раннего утра. И все в приподнятом настроении. На этом участке организовали выставку работ учащихся Центра детского и юношеского творчества «Altyn Urpaq». В важный день для страны не обошлось и без фото на избирательном участке.

— Выборы всем важны. Мы как на праздник идем. Выбираем.

— Мы всегда за Казахстан, за Новый Казахстан. Самое главное — мирное небо над головой. Чтобы войны не было, голода не было.

Сергей Сергеевич Заев пришёл на участок одним из первых. Почетный гражданин района сегодня в числе наблюдателей.

СЕРГЕЙ ЗАЕВ, наблюдатель избирательного участка № 203, район М. Жумабаева:

— Согласно положению, я пришел в 5:45. Так как я наблюдатель, я смотрел, как готовились к выборам. Члены избирательной комиссии уже были здесь, все было оформлено. Представился, сдал документы, все, как положено. Провели торжественное мероприятие, гимн в 7:00, сказали правильные слова, и население пошло голосовать. Буквально на 9 часов было больше 8%. Сейчас ещё больше. Люди идут довольные, радостные.

Так, на 14:00 часов дня избирательная явка на данном участке составила почти 50%. Из 1097 избирателей отдали свой голос 520 человек. Всего в районе М.Жумабаева на 55 избирательных участках зарегистрировано 19 627 граждан.

Анастасия Кузнецова