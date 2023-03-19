В 20:00 все избирательные участки СКО приступили к подсчёту голосов

Ровно в 20:00 все избирательные участки СК закрыли свои двери для голосующих. Пора приступать к подсчёту голосов. Первым делом на участке «гасят» неиспользованные бюллетени. У них срезают уголки, чтобы ими больше никто не смог воспользоваться. Далее избирательная комиссия и независимые наблюдатели проверяют целостность пломб на урнах, в том числе и на переносных. Только после этого их вскрывают и приступают к подсчёту. Нужно разложить 5 видов бюллетеней по каждой партии и кандидатам, и, конечно, посчитать количество голосов.

ВАЛЕНТИНА КУЛЬЖАНОВА, председатель комиссии избирательного участка №581:

— Наш участок номер 581 расположен в 6 корпусе СКГУ. Количество избирателей составляет 1713. Проголосовало на данный момент 410 человек. После подсчета голосов и составления итоговых протоколов данные протоколы вместе с избирательными бюллетенями будут доставлены по территориальности в городскую избирательную комиссию, а также в городскую и областную окружные избирательные комиссии.

Айгерим Хамзина