Активно голосуют избиратели района М.Жумабаева

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— В 7 утра открыли свои двери и избирательные участки района М. Жумабаева. Всего их в районе 55. 8 — из них в Булаево. На избирательном участке № 201 должны отдать свой голос 801 избиратель.

Строить Новый Казахстан — светлый, демократичный, свободный. Об этом мечтает впервые голосующий Данияр Манарбеков. Парню 18 лет, он будущий IT-специалист. Булаево — его малая родина, сейчас он учится в Петропавловске. Приехал сюда специально, чтобы отдать свой голос за достойного депутата, который защитит интересы народа на государственном уровне.

ДАНИЯР МАНАРБЕКОВ:

— У меня впервые выборы и я очень рад. Каждый голос очень важен.

Проголосовать за лучшее будущее пришла и Неля Фёдоровна Гончар. Она -главный редактор районной газеты «Вести». Всю свою жизнь Неля Фёдоровна посвятила разъяснению людям важных вопросов времени и считает, эти выборы имеют важное значение.

НЕЛЯ ГОНЧАР, главный редактор ТОО «Газета Вести», район М.Жумабаева:

— Давно нужно было сделать, чтобы были мажоритарные округа, чтобы народ знал своего кандидата, который будет депутатом. По партийным спискам тоже надо, потому что чем больше партий, тем больше мнений. Тем быстрее родится истина в в стенах нашего Парламента, который тоже, я думаю, будет работать по-новому, защищать наши интересы.

Для тех, кто сегодня не смог прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, организовали переносные урны.

СЕРИК ЖУМАГУЛОВ, заместитель председателя комиссии избирательного участка № 201, район М. Жумабаева:

— По выездным урнам у нас сегодня 5 заявок. Как только пик сойдет, мы выедем по ним. Выборы депутатов всех уровней — одно из важнейших событий в политической жизни страны. Будучи по образованию юристом считаю, что представительная власть должна избираться народом на широкой основе и то, что сейчас выборы проходят отдельно по одномандатным и отдельно по партийным спискам — это мировая практика.

Всего из 801 избирателя за первые два часа работы избирательного участка №201 свой голос отдали 9%. Люди шли с хорошим настроением. На участке звучали песни, установили фотозону и представили выставку работ учащихся средней школы имени М.Жумабаева.

Анастасия Кузнецова