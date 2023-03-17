Займет ли политика свое место в нашей повседневной жизни?

На днях были опубликованы результаты результаты опроса об электоральных предпочтениях казахстанцев, который с 4 по 11 марта 2023 года проводили Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE совместно с исследовательским центром PaperLab. Это исследование, кроме прочего, явно свидетельствует о том, что политические перемены, которые декларируются с высоких трибун, ощущают и граждане.

Например, 54,9% респондентов считают предстоящие выборы реальным шагом в сторону демократизации Казахстана. Почти половина казахстанцев (49,9%) считают, что возможность участвовать в выборах получили в том числе оппозиционные партии.

Предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты с семью участвующими партиями и тысячами беспартийных самовыдвиженцев по всей стране, которые разными способами сегодня борются за голоса избирателей, действительно поместили политику в повседневную жизнь людей.

А за этим может последовать и формирование активного гражданского общества, которое участвует в политической жизни страны и реформировании государства.

Почему наше общество деполитизировано

Однако стоит признать, что политика нередко остается на периферии наших жизненных интересов. Это чувствуется во всем, что присутствует в нашей повседневности – и в разговоре с друзьями и родственниками о выборах, и в заявлении медийных персон “я вне политики”. Даже комментарии в соцсетях нередко выражают равнодушие и скепсис там, где речь заходит о политике.

Это неудивительно: наше современное общество выросло из общества постсоветского, с его отторжением всего политического как сферы насильно навязываемых пустых идеологий и циничных действий политиканов. Иными словами, люди устали от коллективности комсомольских и партийных ячеек и искали для себя отдыха в приватной жизни.

Но некоторые социологи также отмечают, что деполитизация общества была не просто нарастанием политической апатии, но и в некотором смысле предельно политическим жестом, осознанным отказом от публичной сферы в пользу частной жизни. Принято считать, что в позднесоветском обществе люди возненавидели политику во всех ее проявлениях и жанрах, что обернулось отказом от участия в публичной сфере, неприятием любой коллективности и погружением с головой в частную жизнь.

Деполитизация общества была настолько тотальна, что затрагивала абсолютное большинство, можно даже сказать все общество. С этих пор политизированной реальности противопоставляется культ “нормальной жизни” и потребления.

Личное это политическое

Но давайте совершим умозрительную попытку нормализовать политику в своих глазах, а для начала ответить для себя на вопрос, что такое “политическое” и может ли оно действительно быть противопоставлено личному так явно.

В социологии есть традиция рассмотрения политического как процесса, который выдвигает цели и ставит проблемы общего блага. Таким образом, вырубка деревьев в сквере, где вам полюбилось гулять, будет одновременно и личным, и политическим вопросом. Таким же вопросом будет и состояние дорог, экологическая ситуация в городе и множество других общественных проблем, которые влияют на частную жизнь каждого человека и одновременно касаются общественного блага. А это и демонстрирует неразрывность личного и политического, их встроенность друг в друга.

Как ни странно, но лучше всего это понимает молодое поколение, причем на интуитивном уровне, иногда не включаясь осознанно в “политические процессы”, но находясь тем не менее в поле политического. Это демонстрирует поведение студенчества – участие в акциях солидарности, подписание петиций и писем поддержки включено в повседневные жизненные процессы молодежи в больших городах. Политологи называют такое поведение случайной политизацией: проблема, которая является помехой и несправедливостью по отношению к индивидуальным интересам устраняется при помощи политического действия и активизма.

Так аполитичные на словах молодые люди включаются в “персонализированную политику” и приобретают идеологию, стратегию и смысл своих действий.

Социальные выгоды политизации общества

Отдельно стоит заметить, что успешный опыт политического действия редко проходит для личности бесследно, ведь в процессе дискуссий об общих заботах и упражнениях в виртуозности совместного действия нарабатываются новые навыки, которые нередко применяются и в дальнейшей жизни. Исследователи отмечают, что вовлекаясь в политическую деятельность по поводу своих частных интересов, многие люди постепенно открывают для себя вкус к активизму, приобретают навыки гражданского участия и чувство политической общности, расширяют и укрепляют свои социальные связи.

Донателла Порта, доктор социологических наук:

— Коллективное действие само по себе позволяет вырваться из нищеты и одиночества повседневной жизни и объединиться в моменте коллективной экзистенции и солидарности, которые являются захватывающим опытом.

Новое политическое воображение

В последнее время в кругу социологов нередко звучит мнение, что политика меняется. И это, главным образом, связано со сменой поколений – привычные формы реализации политики не работают или работают не так эффективно. Более того, меняется и сама область политического действия, процесс становится более творческим и свободным. И это характерно даже для тех стран, где молодежь традиционно не рассматривала для себя политику как базовую репертуарную возможность определенного жизненного этапа, как это происходит в более благополучных и развитых странах. Все говорит о том, что нас ждет интересный и увлекательный процесс, который похож на тектонический сдвиг от традиционной политики национальных государств в сторону к требованиям нового, глобального общества, перед которым стоят уже совсем иные задачи.

Какие (не требующие больших усилий) возможности включить себя в политические процессы есть у обычного казахстанца

Во-первых, изучать свои права для того, чтобы всегда иметь возможность их отстоять – читать Конституцию, Всеобщую декларацию о правах человека или получать информацию об этом из вторичных источников, которым вы доверяете – блогов, СМИ и подкастов.

Во-вторых, найти для себя возможность быть политически активным онлайн: следить за общественной жизнью города, подписывать петиции, делать репосты, искать инициативы и акции солидарности по тем вопросам, которые вам ближе как граждански, так и морально.

В-третьих, реализовывать свое право на мирные собрания – ходить на согласованные митинги и гражданские марши, пускай их проводится мало, но это хороший способ ощутить гражданскую общность, расширить круг знакомств, а то и поспособствовать лучшему будущему для себя и своей страны.

В-четвертых, следить за политической повесткой и за теми законами, которые принимает парламент нашей страны, а также за решениями местных органов власти. Эти данные есть в свободном доступе на портале “Открытые НПА”, более того проекты законов и постановлений можно комментировать и оставлять свои предложения.

В-пятых, запрашивать у государственных органов ту информацию, которая вас интересует. Мы уже рассказывали как это сделать в случае с местным представительным органом, маслихатом.

Ну и, наконец, конечно, ходить на выборы. И делать это даже в том случае, если вы не слишком доверяете политике государства. Всегда лучше голосовать, чем отдавать свой голос возможным фальсификациям. Кроме того, это самый простой и доступный способ “включиться” и получить хотя бы минимальный опыт взаимодействия с общественно-политическими институтами. И совершить личное, но уже политическое действие.