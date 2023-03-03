Чем занимаются маслихаты и зачем они нам нужны

Давайте начистоту – широкая общественность не сильно знакома с деятельностью маслихатов, мы редко знаем депутатов маслихата по нашему участку, редко понимаем, зачем они нам вообще нужны. Роль маслихатов как органа управления серьезно недооценивается, но это не связано с отсутствием у маслихата полномочий, скорее с тем, что избиратели редко проявляют инициативу и зачастую не готовы прикладывать усилия к тому, чтобы разобраться в вопросе. Иногда это оборачивается формальным и низким качеством работы маслихатов, хотя обществу вполне под силу это изменить. В преддверии выборов мы предлагаем вам освежить в памяти, что такое маслихаты, чем они занимаются и почему важно внимательно изучать программы кандидатов перед голосованием.

Что такое маслихат

Маслихат это местный представительный орган, мини-парламент в каждом сельском районе, городе или области, по сути представляющий собой мост между народом и властью.

Чем занимаются маслихаты

Согласно закону о маслихатах, их функции можно сгруппировать по нескольким направлениям.

Во-первых, маслихатами контролируются проекты местных бюджетов и утверждаются все экономические и социальные программы развития.

Во-вторых, маслихаты утверждают планы и генпланы застройки почти всех территориальных единиц, кроме областных центров, регулируют вопросы земельных отношений (опираясь на земельное законодательство Казахстана) и утверждают правила подготовки и проведения отопительных сезонов.

В-третьих, маслихатами утверждаются правила содержания и защиты зеленых насаждений, планы благоустройства города и области, согласуются ставки платы за эмиссии в окружающую среду. Решение вопросов пользования водными и лесными ресурсами и эксплуатации особо охраняемых природных территорий также входит в зону ответственности маслихатов.

В-четвертых, маслихаты утверждают правила оказания социальной поддержки граждан.

В-пятых, по закону в компетенции маслихатов входит согласование списка сотрудников акимата, утверждение руководителя местной полиции и выбор сенаторов.

Обязанности маслихата

Главным образом маслихаты нужны для того, чтобы помогать решать вопросы населения и быть посредником между людьми и акиматами. На практике это редко происходит таким образом. В Казахстане, например, нет случая на слуху, когда в противостоянии граждан и чиновников за первых заступились бы народные избранники, однако это входит в их прямые обязанности.

Отчитываться о своей работе маслихаты обязаны перед населением не реже одного раза в год, а также регулярно назначать дни приема граждан и проводить ежегодно не менее четырех обязательных сессий. Согласно законодательству, у граждан есть право свободно посещать эти сессии.

По каким вопросам можно обращаться к депутату маслихата

К депутату маслихата можно и нужно обращаться по всем вопросам, которые входят в функции маслихатов, будь то вырубка деревьев в сквере у вашего дома, экологическая или транспортная ситуация в квартале, незаконная застройка или отсутствие уличного освещения. Вы можете записаться на коллективный или же индивидуальный прием, обращаться с предложениями, замечаниями и жалобами.

Целесообразно знать не только округ, но и профиль каждого депутата, понимать какие темы ему ближе – эту информацию можно уточнить обратившись к секретарю городского маслихата, либо изучив персональный состав маслихата города, специальности и занимаемые депутатами официальные должности, а также те комиссии, в которых они состоят.

Что делать, если маслихат плохо выполняет свою работу

Неправильно полагать, что ваше гражданское мнение ничего не решает и не способно ни на что повлиять. Когда вас заботят вопросы, решение которых входит в компетенции депутатов маслихата, важно это мнение до них донести любыми известными вам способами – подойдут и онлайн-петиции, и комментарии в социальных сетях депутатов, и обращение к депутату напрямую. Чем активнее граждане участвуют в жизни города (в том числе и политической), тем лучше маслихаты выполняют свою работу.

Как связаться с депутатом маслихата

Записаться на прием к депутату можно на сайте маслихата СКО через виртуальную приемную. Там же можно найти контакты депутата, представляющего ваш округ и узнать график приема.

Кроме того, появляется все больше молодых и симпатичных инициатив, таких, например, как сайт salemdeputat.kz, через который вы можете задать депутату любой вопрос, используя простые и понятные шаблоны писем, и даже отправить тематическую открытку. И это выглядит хорошим вариантом выразить свою гражданскую позицию, когда это хочется сделать. Ведь чем лучше депутат понимает, что он на виду у общественности и за его работой наблюдают его избиратели, тем эффективнее он будет ее выполнять не только в рамках предвыборной кампании, но и после нее.