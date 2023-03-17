В полиции чествовали школьников, обезвредивших подростка с топором

В полиции сегодня поблагодарили девятиклассников, проявивших мужество во время ЧП в 4 школе. Нурислам Сандыбай и Алдияр Нуртаев остановили своего сверстника, который ранил топором 3-х учеников, и выхватили из его рук холодное оружие. Ребятам вручили подарки, а мамам юных героев — благодарственные письма за воспитание достойных сыновей. По словам первого заместителя начальника ДП Каната Айтбаева, в такой ситуации даже взрослому человеку сложно принять правильное решение и действовать оперативно. Этим смелым шагом ребята смогли предотвратить более неприятные последствия. Нурислам и Алдияр ранее были награждены администрацией школы. Оба — активные ученики, занимаются спортом. Будущие профессии пока не выбрали. Полицейские позвали к ним на службу, говорят, из них выйдут хорошие стражи порядка.



НУРИСЛАМ САНДЫБАЙ, учащийся 9 класса СШ №4:

— Мы с друзьями стояли в коридоре. Я увидел, как выходит мальчик в маске и бежал за 10-классником. К нам навстречу шла девочка. Он резко остановился и начал наносить ей удары. Я увидел, что девочка плачет и сразу подбежал помогать. Награждали до этого в минобороны почётной грамотой. Сегодня мне подарили волейбольный мяч, грамоту и подарок. Я очень благодарен.

Диана Салихова