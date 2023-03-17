Участники «Первого молочного тура» посетили фермы в Кызылжарском и Аккайынском районах

Во второй день «Первого молочного тура» члены делегации посетили ТОО «Қызылжар-сүт». Ферма рассчитана на 720 голов КРС, объект ввели в эксплуатацию в 2019 году. Скот импортный из Австрии, Чехии и Германии. Чтобы реализовать такой проект, товариществу понадобилось 4 млрд тенге и финансовая поддержка «Аграрной кредитной корпорации».

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, директор ТОО «Қызылжар-сүт», Кызылжарский район:

— Все животноводы и растениеводы говорят, что государственная поддержка в виде субсидий очень важна. То есть без субсидий мы бы не имели даже шанса окупить проект. И без этого ни один человек не придет в этот бизнес и не заморозит 4 млрд тенге на 10 лет. В цифрах, если мы говорим про инвестиционные субсидии, это 25% от стоимости, за корову мы имеем возможность получить 400 тысяч тенге за корову, субсидии на молоко они варьируется от 21 до 31.

Геннадий Иванович Зенченко одним из первых начал восстанавливать и развивать молочную отрасль в нашем регионе после того, как Казахстан стал независимым. Сейчас семейное дело продолжает его сын Геннадий Геннадьевич Зенченко. Именно их ферма стала второй остановкой делегации. Комплекс рассчитан на 1000 голов скота. В день с одной коровы здесь получают 30 литров молока. Это один из лучших показателей по всей стране.

ГЕННАДИЙ ЗЕНЧЕНКО, директор ТОО «Иван Зенченко», Аккайынский район:

— Содержание — это раз, техника — это 2. Но самое главное — это рацион и кормление. Сегодня очень сильно линейка расширена по кормам. Это и люцерновое сено, и люцерновый сенаж, силос и комбикорм. На каждый надоенный литр смотрится отдельно. Уже больше уходим от ячменя, больше приходим к кукурузе. Применяем ее в комбикорме. Сегодня главный зоотехник должен составить такой рацион, чтобы ни в коем случае не подкосилось здоровье. Есть такое выражение как зоотехник покормит, так и будет лечить врач. Совет — нужно всегда верить в будущее, нужно всегда заниматься. Мы должны понимать, самое главное — это то, что животноводство есть градообразующее предприятие любого села.

А это ферма ТОО «Дайындык-агро» в Аккайынском районе. Товарищество не только развивается, но и заботится о сельчанах, создает комфортные условия для жизни рабочих.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВСКИЙ, руководитель ТОО «Павловский», Костанайская область:

— Меня удивляют и поражают ваши размахи в молочной сфере. Очень приятно видеть. Приятно видеть хозяев, которые для села создают, это ферма все же будет для села. Людям работа, социалка и хотелось бы такое внедрить у себя. Я занимаюсь животноводством мясным. Есть опыт, купил ТОО, есть 150 голов дойного поголовья, но старая база, хочу ее снести и построить новую. Но костанайские власти навстречу не пошли, а вот с приездом Аксакалова К. И. все сдвинулось.

За последние 5 лет в нашей области ввели в эксплуатацию 30 молочных комплексов. Благодаря этому удалось создать больше тысячи новых рабочих мест. Именно в нашем регионе 5 лет назад начали реализацию пилотного проекта по строительству современных молочно-товарных ферм. Это позволило области войти в число лидеров по производству молока.

БЕРИК НИГМАШЕВ, заместитель директора «Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС»:

— Сама цель тура заключается в том, чтобы показать людям, кто заинтересован, потому что программа сейчас получила продолжение. В 5 регионах сейчас государство выделяет средства по льготной ставке вознаграждения. И во всех регионах была проведена соответствующая работа и определили заинтересованных лиц. Это фермеры из Жамбылской области, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской области. На сегодня мы видим большую перспективу в этом и планируем повторить тур через месяц, потому что желающих очень много из регионов.

В рамках комплексного плана развития Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета на развитие агропромышленного сектора на предыдущие два года было выделено 35 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева