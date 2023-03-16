Иванов Олег Александрович кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по округу №24 СКО

«Жизнь простых граждан власть должна улучшать, а не менять» — Олег Иванов

Олег Александрович Иванов родился, вырос и построил свою карьеру в Северном Казахстане. Его профессиональный путь начинался с небольшого бизнеса. Сейчас Олег Иванов руководит ТОО «Горгаз-Сервис» и не понаслышке знает, чем живет область и какие проблемы региона требуют решения, передает корреспондент Qazaqstan Media.

В этом году предприниматель принял решение стать той самой возможностью, которая поможет сделать жизнь его земляков лучше. Олег Иванов баллотируется в депутаты Мажилиса Парламента.

«Слоган моей предвыборной программы – «Улучшения, а не перемены». Наш народ с 1985 года живет в условиях перемен. Это означает, что правила жизни постоянно меняются в угоду тем или иным людям или обстоятельствам. Я – человек из народа, каждый день общаюсь с простыми людьми и вижу, что люди от перемен устали. Жизнь простых граждан власть должна улучшать, а не менять. Людям нужна стабильность и постоянные ежедневные улучшения в жизни.

За последние 30 с лишним лет работал в разных сферах и в разном качестве – от индивидуального предпринимателя до руководителя крупной компании. Во власть решил пойти не за деньгами или карьерой. Я хочу улучшить жизнь в нашем регионе, там где живут и будут жить мои родные и близкие. Жизненного и профессионального опыта для этого у меня достаточно.

Какими вопросами хочу заняться в парламенте? Первое – это газификация. Как специалист я знаю, что мы можем газифицировать сжиженным газом и промышленность, и сельское хозяйство, и значительную часть жилого сектора.

Необходимо навести порядок в коммунальном хозяйстве. Вернуть в государственную собственность все коммунальные предприятия, начиная с ТЭЦ-2 и заканчивая горводоканалом. Во-вторых – наладить все отношения в коммунальном хозяйстве между собственниками квартир, городом и коммунальщиками. Общей целью должно стать улучшение комфорта людей, а не прибыль коммунальщиков. Кроме того, считаю, что многое можно и нужно в этой сфере взять из советского опыта.

Необходимо возродить Министерство водного хозяйства и мелиорации, чтобы наладить обеспечение качественной водой наших городов, наконец решить вопрос по обеспечению водой сельских населённых пунктов, не только с помощью магистральных водопроводов, но и альтернативных источников. Вода на селе стала за последние десятилетия без аллегорий вопросом жизни.

Стране необходим закон о продовольственной безопасности. Вы видите, что цены изменяются едва ли не каждый день и почти всегда в сторону повышения. Власть не должна прикрываться рыночными отношениями, она должна иметь рычаги влияния на цены в магазинах и брать на себя ответственность за них. Для этого нужен закон.

Добиваться «северных надбавок» для бюджетников. Прежде всего для педагогов и медиков. Из-за суровых климатических условий жизнь значительно дороже и государство должно это компенсировать.

Если вы меня поддержите, то я буду в режиме живого общения держать вас в курсе своей работы в парламенте, а также приезжать на родину и отчитываться перед вами».