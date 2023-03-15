В РК маслихаты наделят дополнительными полномочиями

В Кзахастане маслихаты наделят дополнительными полномочиями. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал вице-министр национальной экономики.

БАУЫРЖАН ОМАРБЕКОВ, вице-министр национальной экономики:

— С целью повышения статусов маслихатов маслихаты всех уровней будут наделены дополнительными полномочиями. К ним относятся проведение мониторинга касательно того, как акимы решают актуальные проблемы при встречах с населением, участие депутатов в работе бюджетных комиссий акиматов, при необходимости — уточнение бюджета.