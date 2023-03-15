Новости МТРК 14.03.2023

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Аграрии заготовили для предстоящего сева 438 тысяч тонн семян. Сейчас их тщательную проверяют в лабораториях. Как специалисты определяют их на качество и пригодность?

Талоны на 300 литров бензина и 2,5 млн тенге. Очередное уголовное дело по получению взятки в отношении одного из членов ревизионной комиссии рассмотрели в департаменте антикоррупционной службы.

Душевные песни, задорные танцы и богатый дастрахан. 14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні. Как его празднуют североказахстанцы?