В Казахстане работают 13,5 тысяч иностранцев

В Казахстане резко вырос приток рабочих из стран Евразийского экономического союза, сообщает информационный портал LS. В 2022 году с целью трудоустроиться приехали 76 тысяч иностранцев. Это почти на 80% больше, чем в предыдущем году. Большинство из них — граждане России, их свыше 63 тысяч человек. Из Кыргызстана — 9 тысяч человек, Китая — почти 3,5 тысячи, Беларуси — около 2 тысяч. Многие задействованы в сфере строительства — почти 5,5 тысяч человек. А всего в стране официально работают 13,5 тысяч иностранных граждан.

Диана Салихова