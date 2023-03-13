Более 320 тысяч кубометров снега вывезли из Петропавловска с ноября 2022 года

В Петропавловске начали подготовку к весеннему паводку. С наступлением тёплых дней ожидается интенсивное таяние снега. Коммунальщики активно очищают улицы и открытые ливневые канализации от снега.

ПАВЕЛ БУЛАЕВ, руководитель ГКП «Очистные, водопропускные, водоотводные сооружения»:

— Данный вид работ начали с 20 февраля. Это на 10 дней раньше обычного графика. В данный момент задействовано 6 аварийных бригад и более 20 единиц техники.

На балансе ведомства находится 214 км ливневой канализации. Привести всё в порядок планируют до конца марта. Специалисты работают ежедневно. Помогают и жители. С лопатами в руках они выходят на очистку дворов от снега. Люди опасаются за свои дома и постройки.

ВИКТОР БРЯДИХИН, житель Рабочего посёлка:

— В этом году снега много, где-то сами пооткидывали, где-то коммунальные службы убирали. Почистили качественно, хорошо.

Всего в работах задействовали 110 единиц спецтехники. Это 72 самосвала и 38 погрузчиков. Ежедневно коммунальщики вывозят 11 тысяч кубометров снега.

АНАР БУХАНОВ, заместитель директора ТОО «Благоустройство-Север»:

— С 9 марта начался вывоз снега с микрорайонов Подгора, Береке, посёлка «Солнечный-2» и Рабочего. Сегодня вывоз снега осуществляется по улицам Цеткина, Лазутина, Заовражная, Кутузова. Местные жители выходят, помогают.

В первую очередь очищают те улицы областного центра, которые сильно подвержены подтоплению. Эти участки находятся на особом внимании спасателей. С ноября прошлого года из Петропавловска вывезли более 320 тысяч кубометров снега.

Алишер Ашимов