В СКО более 70 иностранцев привлекли к административной ответственности

За девять дней в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Мигрант” в северо-казахстанской области привлекли к ответственности 77 иностранцев, причиной стало нарушение миграционного законодательства в части проезда и пребывания на территории РК. Об этом сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

В ходе оперативного совещания в полицейском ведомстве начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов поручил усилить работу по выявлению нарушителей миграционного законодательства в приграничных районах.