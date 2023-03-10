Убойный цех открыли в селе Минкесер Мамлютского района

В КТ «Мамбетов и К» насчитывается около 2 тысяч голов КРС. Наряду с молочным здесь развивают и мясное направление. Вот эти бычки симментальской породы быстро дают большой привес. Их мясо товарищество отправляет на комбинаты Костанайской и СК областей. Около 60 голов в квартал. Чтобы забой проходил в стерильных условиях и по всем правилам, в селе открыли убойный цех.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНОУСОВА, директор ветеринарной станции Мамлютского района:

— Здесь всё соответствует ветеринарно-санитарным нормам. Раньше если кто-то хотел забить скот для реализации на рынках города, нужно было в ближайшую площадку в Воскресеновском сельском округе. Километров 70. Это было затратно и дорого для людей. Еще нужно было найти транспорт.

Ветеринар проверяет скот на болезни и допускает животное к убою. В этот цех попадает только «чистое» животное, чтобы не нарушать санитарию. После этого ветврач еще проверяет внутренние органы и само мясо. Здесь соблюдают все циклы охлаждения и транспортировки продукта. Также КТ оказывает сёлам Минкесер и Бексеит социальную помощь. Помогают пенсионерам и нуждающимся. А это около 500 человек.

АРЫСТАН ЖУНУСОВ, исполнительный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— День пожилых, Новый год, 8 марта. На Наурыз тоже планируем. Мы всегда формируем социальные пакеты. Тогда мы выдаем им мясо. Назрела необходимость не в таком месте забивать, а в чистом, чтобы соответствовало санитарному режиму.

Кроме этого, товарищество обеспечивает горячим обедом своих работников и школьников. Жители ближайших сёл тоже могут воспользоваться этим убойным цехом. На его строительство и оснащение потратили 17 млн тенге.

Айгерим Хамзина

