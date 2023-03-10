Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК по избирательному округу № 24 СКО Серкпаев Мухтар Омирсерикович

Серкпаев Мухтар Омирсерикович родился 12 мая 1969 года в селе Пеньково Соколовского района Северо-Казахстанской области. Казах. Образование высшее военное, специальность командно-штабная оперативно-тактическая мотострелковых (танковых) войск, инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Кандидат в мастера спорта по борьбе САМБО.

Ученая степень — доктор исторических наук, ученое звание – профессор, действительный член (академик) Академии военных наук Республики Казахстан, действительный член (академик) Академии военных наук Российской Федерации. Лауреат премии имени А.Свечина АВН РФ и безопасности 21 века в 2011 году.

Президент РОО «Академия военных наук», полковник запаса.

Женат, пятеро детей: три дочери и два сына.

Изготовлено: ТОО «Муниципальный телерадиоканал акимата СКО»

Заказчик: Серкпаев Мухтар Омирсерикович

Оплачено: из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК по избирательному округу № 24 СКО Серкпаева М. О.