Будущие юристы из Kozybayev University побывали в полиции. Криминалисты, следователи и дознаватели показали им, как проводится работа по сбору вещественных доказательств на месте преступления, познакомили с особенностями следственного процесса. Площадкой для экскурсии стал полигон оперативно-криминалистического управления областного департамента полиции. Здесь есть настоящий музей вещдоков, экспонаты для практических занятий. Сымитированы места преступлений в лесу и в офисе. Студенты своими глазами увидели, на каких макетах криминалисты отрабатывают практические навыки.

Опытный криминалист Александр Хлевов познакомил третьекурсников с коллекцией оружия, рассказал о направлениях работы. Следы обуви и орудий взлома, следы биологические и одорологические, то есть по запаху, — направлений работы много.

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ, студент 3 курса Kozybayev University:

— Нам как юристам важно понимать, чем мы будем заниматься дальше, особенно тем людям, которые собираются дальше идти работать в органы. Поэтому было достаточно интересно, спасибо большое сотрудникам и администрации университета.

Также студенты побывали в кабинете следователя Камилы Даулетбаевой. Старший лейтенант полиции ответила на вопросы будущих правоведов об уголовном производстве в электронном формате, рассказала об особенностях службы.

РАУШАН БАКЕЕВА, старший дознаватель по особо важным делам управления дознания ДП СКО:

— На этой неделе мы приняли участие в челлендже, который нам был передан от Атырауского университета. Данный челлендж называется «Путь к будущему следователю». На этой неделе мы активно занимались со студентами, проводили им занятия, в том числе проводили занятия на полигоне по проведению осмотра места происшествия.

По словам полицейских, многолетнее сотрудничество с университетом направлено на то, чтобы выпускники приходили на службу в органы внутренних дел максимально подготовленными.



Анастасия Кузнецова