Председатель городского общественного совета В. Козлов о значимости выборов 19 марта

19 марта в стране пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Сделать свой правильный выбор и отдать голос за достойного кандидата важно каждому гражданину страны, считает председатель городского общественного совета, Владимир Козлов. Ведь на кону — будущее страны, будущее каждого казахстанца.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, председатель городского общественного совета:

— Я думаю, что каждый гражданин РК, достигший 18 лет, обязан прийти на выборы, чтобы сделать правильный выбор. Каким будет завтрашний день нашего государства, какими будем мы в этом государстве? Для того, чтобы сделать правильный выбор, сейчас установлено очень много баннеров, очень много платформ, где можно ознакомиться с программой кандидатов. Почему это нужно сделать обязательно? Для того, чтобы прийти на избирательный участок и не просто поставить галочку, а знать, с кем вы будете и кто будет отстаивать ваши интересы.

А отстаивать есть что, говорит Владимир Иванович. Острых вопросов, которые требуют решений, предостаточно.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, председатель городского общественного совета:

— Большая проблема сейчас с дорогами, очень большая проблема с ТЭЦ. Очень хотелось бы, чтобы в нашу область пришел газ. Это снимет нагрузку и с ТЭЦ, и с каждого жителя села, города. Если будут газифицированы дома, то и экологическая обстановка будет гораздо легче, уменьшится расход древесины. Это тоже большая проблема. Уважаемые горожане, посмотрите на тех, кого вы избираете!

Предстоящие выборы покажут, как работают новые правила голосования, принятые после референдума по изменениям в Конституции. Действует мажоритарная избирательная система, которая позволяет казахстанцам, не связанных с какой-либо партией, войти в парламент и маслихаты. Эксперты говорят, что такая система позволит региональным проблемам стать более видимыми. Всего для участия в выборах представили свои кандидатуры 556 североказахстанцев.

Анастасия Кузнецова