Новости МТРК 7.03.2023

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230 млн тенге выделили на обеспечение школ необходимой специализированной охраной. Об этом первый руководитель области Айдарбек Сапаров рассказал на заседании Правительства.

Праздничный концерт в честь 8 марта прошёл в Петропавловске. С главным женским днём представительниц прекрасной половины человечества поздравил аким области Айдарбек Сапаров. На торжественном мероприятии побывали наши корреспонденты.

Всё прекрасное начинается с женщины. Книжная выставка, посвящённая международному женскому дню, открылась в областной библиотеке им. С. Муканова.