Торжественное собрание в честь 8 марта прошло в Петропавловске

Музыканты, красная ковровая дорожка, комплименты и, конечно, цветы. Главные звезды этого вечера — женщины. В их адрес теплые поздравления и слова благодарности. За то, что они — чуткие руководители и ответственные сотрудники. Они не боятся тяжелой работы и с душой подходят к своему делу. Труд каждой женщины СК отметил в своём поздравлении аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы отдаём должное огромному труду наших женщин, которые наравне с мужчинами вносят свой вклад в развитие страны и региона. Ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот, в любой сфере, где бы они ни работали. В этот прекрасный день хочу искренне поблагодарить вас за всё, что вы делаете для региона, за успехи, которыми можно гордиться, за преданность родной земле. Ваш ежедневный труд, активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к делу являются важной частью достижений Северо-Казахстанской области.

Ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот, в любой сфере, где бы они ни работали, отмечает глава региона. В нашей области женщины руководят каждым вторым действующим предприятием в финансовой и страховой сфере. Пятую часть субъектов малого и среднего бизнеса региона возглавляют женщины. А еще прекрасная половина человечества — хранительницы очага и мамы. А у этой профессии нет выходных и больничных.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Этот день дает нам еще одну возможность подарить внимание и заботу прекрасной половине человечества. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир — это великая миссия женщины. Мать — это мудрость, доброта, великодушие. И в этот день, сколько бы нам не было, мы с трепетом и почтением вспоминаем, и чествуем своих мам. Наши героини — многодетные мамы, отдавшие всю свою жизнь воспитанию детей. В нашей области их более 4,5 тысяч. Низкий вам поклон и уважение!

Продолжился праздничный вечер церемонией награждения. В преддверии главного женского праздника 4 североказахстанки получили подвеску «Күміс алқа». У каждой из них шестеро детей. Также отметили труд особо отличившихся североказахстанок. В их числе — штукатур-маляр Карлыгаш Тулебаева. Она — единственная женщина в ТОО «Зертеу СК». А всего там трудится около 300 человек. В строительстве Карлыгаш уже 25 лет.

КАРЛЫГАШ ТУЛЕБАЕВА, штукатур-маляр ТОО «Зерттеу СК»:

— Я в Алматы работала лет 15 на стройке. Нас отправили сюда построить в вашем городе НИШ. Мы построили, а я здесь осталась и дальше строю. Я помню, как 10 лет назад выглядел и как сейчас. Город растет. Спасибо за то, что организовали. Для женщин это большое счастье.

Почетную грамоту получила и Надежда Лосинская. Она вносит большой вклад как меценат в селе Смирново Аккайынского района. «Имеешь сам, поделись с другим», — говорит предпринимательница. Она спонсирует подарки детям, пожилым людям и социально уязвимым сельчанам. А женщина открыла нужные для села аптеки.

НАДЕЖДА ЛОСИНСКАЯ, директор ИП, Аккайынский район:

— Я фармацевт по образованию, работала в центральной районной аптеке. Но ее закрыли, мы остались без работы. Но мне досталось здание старой аптеки. Начали с одной аптеки, потом добавили ещё одну, потом две, три по совхозам. Потом захотелось построить новое здание и мы построили. Супруг, конечно, помогал. У нас 3 детей.

Всего в этот вечер отметили труд свыше 40 североказахстанок разных профессий. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Айгерим Хамзина