Казахстанских школьников полностью обеспечат цифровыми учебниками по всем предметам в 2024 году

В настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников, а в 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил Министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Гани Бейсембаев, Министр просвещения РК:

К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами, и в текущем году запланировано их обучение. В 2024 году запланирован 100%-ный охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации.